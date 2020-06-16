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Евро-2020

Левитин включен в состав координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге

Он займет должность заместителя председателя координационного совета

ТАСС, 16 июня. Помощник президент РФ Игорь Левитин включен в состав координационного совета по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации .

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Левитин займет должность заместителя председателя координационного совета. Также в состав включены заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев и заместитель начальника Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета России Алексей Кулаковский. Исключен из состава врио главы Республики Коми Владимир Уйба, который ранее занимал должность заместителя министра здравоохранения РФ. Председателем совета является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести турнир на лето 2021 года, матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Петербург должен принять три матча группового этапа и один матч четвертьфинала.

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Левитин, Игорь ЕвгеньевичЕвро-2020
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