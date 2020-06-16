ФК "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах ЧМ-2018

В приостановленном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" проводил домашние матчи на двух стадионах, принимавших игры чемпионата мира 2018 года, - "Мордовии-Арене" в Саранске и стадионе "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ. "Оренбург" принимает соперников на стадионе "Газовик" в Оренбурге, вместимость арены составляет 7520 мест, тогда как по требованиям премьер-лиги она должна составлять минимум 10 тыс. мест.

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольные клубы "Тамбов" и "Оренбург" получили разрешение на проведение домашних матчей на стадионах, которые не являются для них домашними. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"РФС поддержал ходатайство Российской премьер-лиги разрешить "Тамбову" играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а "Оренбургу" - на стадионах второй категории в своем регионе. Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Согласно изменениям в регламенте РФС, клубам может быть позволено проводить домашние матчи на стадионах более низкой категории при условии их соответствия всем требованиям первой категории за исключением вместимости. В случае нарушения регламента и проведения матчей на несоответствующей арене РФС может определить для команды в качестве домашнего стадион в другом субъекте РФ, запретить регистрировать новых футболистов до устранения нарушений, а также назначить штраф в 1 млн рублей за каждую домашнюю встречу, проведенную на несоответствующем стадионе. Поправки в регламент будут действовать по 31 декабря включительно.

После 22 туров "Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, "Оренбург" с 23 очками располагается на 13-й строчке. В 23-м туре тамбовчане на выезде сыграют с "Уфой", а оренбуржцы в Москве встретятся с "Локомотивом". Встречи пройдут 21 июня.