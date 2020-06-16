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Допинг в спорте

CAS рассмотрит апелляцию Устюгова на решение IBU 20 октября

Если суд не примет сторону биатлониста, золотые медали Сочи-2014 отнимут у всей эстафетной четверки
Евгений Устюгов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Устюгов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит спор между россиянином Евгением Устюговым и Международным союзом биатлонистов (IBU) 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в использовании запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. Позднее спортсмен подал апелляцию в CAS на решение IBU. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

Устюгову 35 лет, он является Олимпийским чемпионом 2010 года в масс-старте и бронзовым призером Игр в Ванкувере в эстафете. Также в его активе две серебряные медали чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске.

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Допинг
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