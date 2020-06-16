Нурмагомедов сообщил, что в скором времени сделает заявление о своем будущем

ТАСС, 16 июня. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в скором времени сделает заявление о своем будущем. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил чемпионский титул в поединке с американцем Дастином Порье. Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.