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ММА

Нурмагомедов сообщил, что в скором времени сделает заявление о своем будущем

Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи

ТАСС, 16 июня. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в скором времени сделает заявление о своем будущем. Об этом спортсмен сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил чемпионский титул в поединке с американцем Дастином Порье. Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.

"Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени, пожелаем им удачи. А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление", - подписал Нурмагомедов фото с двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым и партнером по команде Зубайрой Тухуговым, также выступающими в UFC.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в 2018 году. Всего в активе 31-летнего спортсмена 28 побед и ни одного поражения.

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