ФК "Тамбов" к ноябрю планирует завершить реконструкцию домашнего стадиона

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" к октябрю или ноябрю планирует завершить реконструкцию домашнего стадиона. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.
16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги клуб из Тамбова проводил домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" в Саранске и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.
"Будем играть в Нижнем Новгороде, но не думаю, что до конца года, - сказал Худяков. - Думаю, что к октябрю-ноябрю мы сделаем стадион и сможем играть дома. Нам разрешили играть [на одном из стадионов чемпионата мира] до конца года, но думаю, что мы начнем играть дома раньше".
Президент клуба Арсен Габуев также выразил уверенность в том, что до конца года реконструкция стадиона будет завершена. "Да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли работы завершены до конца 2020 года. - Есть ли вероятность провести матчи в Тамбове в этом году? Очень сложно, но мы на это надеемся".
Ранее Худяков сообщал ТАСС о том, что "Тамбов" до 17 июня погасит задолженность в размере 16 млн рублей перед ФГУП "Спорт-Инжиниринг" за использование "Мордовия-Арены". В этот же день клуб должен пройти лицензирование для выступления в РПЛ в новом сезоне. "С лицензированием у нас все нормально, - отметил собеседник агентства. - Завтра мы оплачиваем долги и у нас пройдет лицензирование, никаких проблем у нас не будет, деньги нам отправили, они уже поступают на счет".
В турнирной таблице чемпионата России "Тамбов" располагается на 11-й строчке, набрав 25 очков в 22 встречах. В первом туре после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, "Тамбов" на выезде сыграет с "Уфой" 21 июня, встреча начнется в 15:00 мск.