ФК "Тамбов" к ноябрю планирует завершить реконструкцию домашнего стадиона

16 июня "Тамбов" получил разрешение на проведение домашних матчей на стадионах чемпионата мира 2018 года. В сезоне-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги клуб из Тамбова проводил домашние матчи на стадионах "Мордовия-Арена" в Саранске и "Нижний Новгород". Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне играла в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям РПЛ.

"Будем играть в Нижнем Новгороде, но не думаю, что до конца года, - сказал Худяков. - Думаю, что к октябрю-ноябрю мы сделаем стадион и сможем играть дома. Нам разрешили играть [на одном из стадионов чемпионата мира] до конца года, но думаю, что мы начнем играть дома раньше".

Президент клуба Арсен Габуев также выразил уверенность в том, что до конца года реконструкция стадиона будет завершена. "Да, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли работы завершены до конца 2020 года. - Есть ли вероятность провести матчи в Тамбове в этом году? Очень сложно, но мы на это надеемся".

Ранее Худяков сообщал ТАСС о том, что "Тамбов" до 17 июня погасит задолженность в размере 16 млн рублей перед ФГУП "Спорт-Инжиниринг" за использование "Мордовия-Арены". В этот же день клуб должен пройти лицензирование для выступления в РПЛ в новом сезоне. "С лицензированием у нас все нормально, - отметил собеседник агентства. - Завтра мы оплачиваем долги и у нас пройдет лицензирование, никаких проблем у нас не будет, деньги нам отправили, они уже поступают на счет".

В турнирной таблице чемпионата России "Тамбов" располагается на 11-й строчке, набрав 25 очков в 22 встречах. В первом туре после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, "Тамбов" на выезде сыграет с "Уфой" 21 июня, встреча начнется в 15:00 мск.