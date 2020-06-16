СМИ: "Барселона" отказалась продавать Фати "Манчестер Юнайтед" за €150 млн

ТАСС, 16 июня. /ТАСС/. Испанская "Барселона" отказалась от продажи в английский "Манчестер Юнайтед" нападающего Ансу Фати. Об этом сообщает " Газета.Ru " со ссылкой на The Times.

Отмечается, что английский клуб на прошлой неделе сделал два предложения по 17-летнему уроженцу Гвинеи-Бисау. Первое предложение составило €100 млн, во втором клуб готов был добавить €50 млн бонусных выплат за успешное выступление в клубе. Испанцы отказались от обоих вариантов, мотивировав это тем, что клуб никогда не будет продавать способных успешно заиграть в первой команде футболистов ради денег.

По информации издания, в "Манчестер Юнайтед" рассчитывали, что "Барселона" согласится продать игрока из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса.

За главную команду каталонцев Фати проводит первый сезон, он сыграл 24 матча, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.