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Летние олимпийские виды спорта

Генеральная ассамблея АНОК в Сеуле пройдет в октябре 2021 года

Мероприятия должны были пройти в ноябре 2020 года, но их перенесли из-за пандемии

ТАСС, 16 июня. Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле состоится 26-27 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также 26 октября состоится вечер, посвященный вручению наград АНОК.

"Мы очень благодарны Олимпийскому комитету Республики Корея за их напряженную работу и оперативность, благодаря которой они смогли назвать новые даты проведения генеральной ассамблеи АНОК в следующем году. Мы хотели найти наиболее удобные даты для национальных олимпийских комитетов, которые бы не пересекались с другими важным спортивными событиями. В этом году генеральная ассамблея АНОК не состоится, поэтому ассамблея в следующем году будет особенной и позволит комитетам всего мира вновь воссоединиться, чтобы пропагандировать ценности олимпийского движения", - говорится в заявлении АНОК.

18 мая стало известно о переносе генеральной ассамблеи организации на 2021 год. Изначально она должна была пройти 25-26 ноября.

АНОК основана в 1979 году, целью организации является защита интересов национальных олимпийских комитетов. Под эгидой АНОК с 2019 года проводятся Всемирные пляжные игры.

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