Сборная России по гандболу сыграет с украинцами в квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 16 июня. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командами Украины, Чехии и Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы 2022 года. Жеребьевка состоялась во вторник.

Игропуло о жизни в Европе и гандболе в России

"Лучше посидеть дома, а разбираться потом". Игропуло о жизни в Европе и гандболе в России

Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Первые матчи отбора запланированы на октябрь нынешнего года.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь квартетов. По две лучшие команды выйдут в финальный турнир, еще четыре путевки получат лучшие из команд, занявших третьи места. Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы вышли хозяева турнира, а также действующие победитель и серебряный призер - команды Испании и Хорватии.