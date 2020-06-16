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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по гандболу сыграет с украинцами в квалификации чемпионата Европы

Также в группе команды Чехии и Фарерских островов, матчи начнутся осенью

ТАСС, 16 июня. Мужская сборная России по гандболу сыграет с командами Украины, Чехии и Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы 2022 года. Жеребьевка состоялась во вторник.

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Чемпионат Европы по гандболу пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Первые матчи отбора запланированы на октябрь нынешнего года.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь квартетов. По две лучшие команды выйдут в финальный турнир, еще четыре путевки получат лучшие из команд, занявших третьи места. Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы вышли хозяева турнира, а также действующие победитель и серебряный призер - команды Испании и Хорватии.

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