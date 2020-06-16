Матыцин обсудил с министром спорта Белоруссии проведение Игр стран СНГ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел видеосовещание с министром спорта и туризма Белоруссии Сергеем Ковальчуком по вопросу проведения в Казани первых Игр стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Игры должны были пройти 20-27 августа, но были перенесены в связи с пандемией. Проведение Игр планируется с 4 по 11 сентября. Ожидается участие 3,5 тыс. спортсменов, которые разыграют 230 комплектов медалей.

"Игры планируется провести в первой декаде сентября этого года (предварительно с 4 по 11 сентября). В настоящее время данный вопрос находится на согласовании в администрации президента и правительстве Российской Федерации. Надеюсь, что к этому времени все ограничения с приездом сборных команд в нашу страну будут сняты. Безусловно, Игры пройдут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, ведь для нас самое главное - это здоровье людей", - заявил Матыцин.

Также Матыцин предложил в октябре 2020 года провести совместное заседание коллегий спортивных ведомств России и Белоруссии. Ковальчук предложил провести мероприятие в Бресте.

Помимо этого, стороны обсудили возможность совместных тренировочных мероприятий на спортивных базах России и Белоруссии. "Это особенно важно при подготовке к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2021 году, - отметил Матыцин. - Убежден, что опыт подготовки будет полезен обеим странам. Но по конкретным датам возобновления совместных тренировочных мероприятий мы решим позже".