Трюдо: решение о проведении игр Кубка Стэнли в Канаде примут местные власти

ОТТАВА, 16 июня. /ТАСС/. Решение о возможном проведении игр плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в одном из трех городов Канады примут местные власти после согласия медицинских специалистов. Об этом журналистам во вторник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы дали понять, что не против создания в одном из трех канадских городов, которые об этом попросили, хаба для проведения игр НХЛ, - сказал он. - Канада (федеральные власти - прим. ТАСС) открыта для этого до тех пор, пока против не возражают местные медицинские специалисты".

Трюдо подчеркнул, что окончательное решение о проведение игр в Канаде примут руководство НХЛ и местные власти, поэтому он не может назвать каких-то конкретных сроков по данному решению.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Бетмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. На право принять игры претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.