В Великобритании выделят средства на бесплатное питание для детей после призыва Рэшфорда

ТАСС, 16 июня. Правительство Великобритании изменило свое решение по вопросу обеспечения бесплатной едой нуждающихся детей во время пандемии коронавируса после призыва футболиста "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает агентство Reuters.

В марте все школы в Британии закрылись из-за пандемии коронавируса, в результате чего была отменена социальная поддержка детей из неблагополучных семей, получавших ваучеры на 15 фунтов в неделю. В понедельник 22-летний футболист в своих соцсетях опубликовал открытое письмо британскому парламенту, в котором призвал пересмотреть решение правительства. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг данную инициативу.

Рэшфорд на этом не остановился и позднее выступил в эфире Би-би-си, а также опубликовал открытое письмо в газете The Times. В результате во вторник правительство Великобритании объявило о продлении системы бесплатных ваучеров и выделило на это 120 млн фунтов. "Премьер-министр понимает, что из-за пандемии коронавируса дети и родители столкнутся с чрезвычайной ситуацией этим летом. Поэтому мы организуем летний продовольственный фонд", - сказал представитель Джонсона.

Ранее Рэшфорд организовал сбор средств на еду детям из малообеспеченных семей. Ему удалось собрать 20 млн фунтов.

В текущем сезоне Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 31 матч, забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач.