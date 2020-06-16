Гвардиола заявил, что футболисты "Манчестер Сити" не готовы играть каждые 3-4 дня

ТАСС, 16 июня. Игроки английского футбольного клуба "Манчестер Сити" не готовы проводить матчи раз в три или четыре дня. Об этом заявил главный тренер команды Хосеп Гвардиола, комментарий которого приводит пресс-служба "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии возобновится 17 июня после почти трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

"Я обеспокоен повышенным риском травм, - сказал Гвардиола. - Мы готовы играть по одной игре в неделю, но проводить матчи через три-четыре дня - нет. Поэтому мы должны использовать всех игроков, они находятся в хорошем физическом состоянии. Вы можете играть в таком режиме спустя две недели отдыха, но не спустя три месяца".

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 57 очков после 28 встреч. Первый матч подопечные Гвардиолы проведут дома 17 июня с "Арсеналом", это будет перенесенная встреча 28-го тура.