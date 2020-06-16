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Футбол в Германии

Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" в матче чемпионата Германии

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Боруссии" из Мёнхенгладбаха со счетом 3:0 обыграли "Вольфсбург" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии.

Голы забили Йонас Хофманн (11-я и 30-я минуты) и Ларс Штиндль (65).

Победа в матче позволила "Боруссии" подняться на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 59 очков в 32 матчах. "Вольфсбург" идет шестым, имея в активе 46 очков после 32 встреч.

В следующем туре клуб из Мёнхенгладбаха в гостях сыграет с идущим на последнем месте "Падеборном", а "Вольфсбург" на выезде встретится с "Шальке". Обе встречи пройдут 20 июня.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария31234492-3173
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М32185961-3859
5Байер31176857-4157
6Вольфсбург3212101044-4146
7Хоффенхайм311271242-5243
8Фрайбург311191141-4342
9Шальке319121036-4839
10Айнтрахт Ф311151553-5638
11Герта311081344:5538
12Кельн311051648-5935
13Аугсбург31981442-5735
14Унион311051637-5435
15Майнц31941839-6331
16Фортуна316101533-6128
17Вердер31771735-6428
18Падерборн31481934-6720

 

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