"Вильярреал" победил "Мальорку" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Вильярреала" обыграли "Мальорку" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 16-й минуте забил Карлос Бакка.

"Вильярреал" поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 29 матчах. "Мальорка" идет в зоне вылета на 18-й строчке, имея в активе 25 очков после 29 встреч.

В параллельном матче "Хетафе" дома сыграл вничью с "Эспаньолом" со счетом 0:0, который с 16-й минуты встречи играл вдесятером, с поля за грубый фол был удален защитник Бернардо.

19 июня "Вильярреал" в гостях встретится с "Гранадой", а "Мальорка в тот же день на домашнем поле примет "Леганес".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.