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Футбол в Испании

"Вильярреал" победил "Мальорку" в матче чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Вильярреала" обыграли "Мальорку" со счетом 1:0 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол на 16-й минуте забил Карлос Бакка.

"Вильярреал" поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 29 матчах. "Мальорка" идет в зоне вылета на 18-й строчке, имея в активе 25 очков после 29 встреч.

В параллельном матче "Хетафе" дома сыграл вничью с "Эспаньолом" со счетом 0:0, который с 16-й минуты встречи играл вдесятером, с поля за грубый фол был удален защитник Бернардо.

19 июня "Вильярреал" в гостях встретится с "Гранадой", а "Мальорка в тот же день на домашнем поле примет "Леганес".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона28194567-3161
2Реал28178352-2059
3Севилья29149642-3051
4Реал Сосьедад28145946-3447
5Хетафе29138838-2747
6Атлетико281113432-2246
7Вильярреал291351146-3844
8Валенсия281110739-4043
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао28911830-2438
11Осасуна28811935-3935
12Леванте291051434-4235
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар28761528-4427
17Сельта285111222-3526
18Мальорка29741828-4925
19Эспаньол29591525-4624
20Леганес28581522-4123

 

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