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Футбол в Германии

"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская команда после паузы одержала семь побед подряд, в том числе над прямым конкурентом - "Боруссией" из Дортмунда
Роберт Левандовский и Джером Боатенг EPA-EFE/Stuart Franklin
Описание
Роберт Левандовский и Джером Боатенг
© EPA-EFE/Stuart Franklin

ТАСС, 16 июня. "Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу. Команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв во вторник в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0.

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"Бавария" набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Идущая второй с 66 очками дортмундская "Боруссия" потеряла шансы догнать мюнхенский клуб в турнирной таблице.

"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь - в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. "Бавария" является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.

Беспроигрышная серия "Баварии" в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (1:2). Победная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает 14 матчей, в среду клуб вышел в финал Кубка Германии, где встретится с леверкузенским "Байером" 4 июля. Чемпионат Германии возобновился первым среди ведущих европейских первенств - 16 мая, после двухмесячного перерыва мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах в Бундеслиге, обыграв в том числе в гостях дортмундскую "Боруссию" (1:0).

К чемпионству клуб привел 55-летний Ханс-Дитер Флик. До "Баварии" Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира - 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе "Хоффенхайм". Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.

На футбольном поле лидером "Баварии" в текущем сезоне является форвард Роберт Левандовский, который в 29 матчах первенства забил 31 мяч и с отрывом в 6 голов возглавляет таблицу бомбардиров. Поляк в третий раз в карьере сумел забить более 30 мячей в Бундеслиге и лидирует в гонке претендентов на "Золотую бутсу" - приз, вручаемый лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. Лучшим ассистентом лиги также является представитель мюнхенского клуба - Томас Мюллер в 31 матче сделал 20 голевых передач.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария32244493-3176
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М32185961-3859
5Байер31176857-4157
6Вольфсбург3212101044-4146
7Фрайбург321291143-4445
8Хоффенхайм311271242-5243
9Шальке319121036-4839
10Айнтрахт Ф311151553-5638
11Герта321081445:5738
12Унион321151638-5438
13Кельн311051648-5935
14Аугсбург31981442-5735
15Майнц31941839-6331
16Фортуна316101533-6128
17Вердер32771835-6528
18Падерборн32482034-6820

 

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