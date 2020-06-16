"Бавария" восьмой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

ТАСС, 16 июня. "Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу. Команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв во вторник в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0.
"Бавария" набрала 76 очков по итогам 32 матчей. Идущая второй с 66 очками дортмундская "Боруссия" потеряла шансы догнать мюнхенский клуб в турнирной таблице.
"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь - в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. "Бавария" является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.
Беспроигрышная серия "Баварии" в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (1:2). Победная серия мюнхенцев во всех турнирах насчитывает 14 матчей, в среду клуб вышел в финал Кубка Германии, где встретится с леверкузенским "Байером" 4 июля. Чемпионат Германии возобновился первым среди ведущих европейских первенств - 16 мая, после двухмесячного перерыва мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах в Бундеслиге, обыграв в том числе в гостях дортмундскую "Боруссию" (1:0).
К чемпионству клуб привел 55-летний Ханс-Дитер Флик. До "Баварии" Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира - 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе "Хоффенхайм". Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.
На футбольном поле лидером "Баварии" в текущем сезоне является форвард Роберт Левандовский, который в 29 матчах первенства забил 31 мяч и с отрывом в 6 голов возглавляет таблицу бомбардиров. Поляк в третий раз в карьере сумел забить более 30 мячей в Бундеслиге и лидирует в гонке претендентов на "Золотую бутсу" - приз, вручаемый лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов Европы. Лучшим ассистентом лиги также является представитель мюнхенского клуба - Томас Мюллер в 31 матче сделал 20 голевых передач.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|32
|24
|4
|4
|93-31
|76
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|32
|18
|5
|9
|61-38
|59
|5
|Байер
|31
|17
|6
|8
|57-41
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|12
|10
|10
|44-41
|46
|7
|Фрайбург
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|9
|Шальке
|31
|9
|12
|10
|36-48
|39
|10
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|5
|15
|53-56
|38
|11
|Герта
|32
|10
|8
|14
|45:57
|38
|12
|Унион
|32
|11
|5
|16
|38-54
|38
|13
|Кельн
|31
|10
|5
|16
|48-59
|35
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|42-57
|35
|15
|Майнц
|31
|9
|4
|18
|39-63
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|32
|7
|7
|18
|35-65
|28
|18
|Падерборн
|32
|4
|8
|20
|34-68
|20