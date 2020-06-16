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Футбол в Германии

"Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел во второй дивизион чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0
Описание
© EPA-EFE/KAY NIETFELD

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Униона" обыграли "Падерборн" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом в свои ворота на 27-й минуте отметился защитник "Падерборна" Бен Золински.

"Падерборн" продлил серию без побед до 13 матчей (семь поражений, шесть ничьих). Клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата страны. После 32 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 32 матчах. "Унион" идет 12-м, имея в активе 38 очков после 32 встреч.

В параллельном матче "Бавария" в гостях победила "Вердер" (1:0), единственный гол забил Роберт Левандовский. На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Баварии" Альфонсо Дэвис. Победа в матче гарантировала мюнхенскому клубу золото чемпионата страны.

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"Фрайбург" в своем матче на домашнем стадионе победил "Герту" (2:1). По ходу встречи главный арбитр Тобиас Штилер отменил после просмотра видеоповтора один гол в ворота хозяев.

Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария32244493-3176
2Боруссия Д31206582-3566
3Лейпциг311711377-3262
4Боруссия М32185961-3859
5Байер31176857-4157
6Вольфсбург3212101044-4146
7Фрайбург321291143-4445
8Хоффенхайм311271242-5243
9Шальке319121036-4839
10Айнтрахт Ф311151553-5638
11Герта321081445:5738
12Унион321151638-5438
13Кельн311051648-5935
14Аугсбург31981442-5735
15Майнц31941839-6331
16Фортуна316101533-6128
17Вердер32771835-6528
18Падерборн32482034-6820

 

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