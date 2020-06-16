"Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел во второй дивизион чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Униона" обыграли "Падерборн" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Голом в свои ворота на 27-й минуте отметился защитник "Падерборна" Бен Золински.
"Падерборн" продлил серию без побед до 13 матчей (семь поражений, шесть ничьих). Клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата страны. После 32 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 32 матчах. "Унион" идет 12-м, имея в активе 38 очков после 32 встреч.
В параллельном матче "Бавария" в гостях победила "Вердер" (1:0), единственный гол забил Роберт Левандовский. На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Баварии" Альфонсо Дэвис. Победа в матче гарантировала мюнхенскому клубу золото чемпионата страны.
"Фрайбург" в своем матче на домашнем стадионе победил "Герту" (2:1). По ходу встречи главный арбитр Тобиас Штилер отменил после просмотра видеоповтора один гол в ворота хозяев.
Чемпионат Германии возобновился 16 мая первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|32
|24
|4
|4
|93-31
|76
|2
|Боруссия Д
|31
|20
|6
|5
|82-35
|66
|3
|Лейпциг
|31
|17
|11
|3
|77-32
|62
|4
|Боруссия М
|32
|18
|5
|9
|61-38
|59
|5
|Байер
|31
|17
|6
|8
|57-41
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|12
|10
|10
|44-41
|46
|7
|Фрайбург
|32
|12
|9
|11
|43-44
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|12
|7
|12
|42-52
|43
|9
|Шальке
|31
|9
|12
|10
|36-48
|39
|10
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|5
|15
|53-56
|38
|11
|Герта
|32
|10
|8
|14
|45:57
|38
|12
|Унион
|32
|11
|5
|16
|38-54
|38
|13
|Кельн
|31
|10
|5
|16
|48-59
|35
|14
|Аугсбург
|31
|9
|8
|14
|42-57
|35
|15
|Майнц
|31
|9
|4
|18
|39-63
|31
|16
|Фортуна
|31
|6
|10
|15
|33-61
|28
|17
|Вердер
|32
|7
|7
|18
|35-65
|28
|18
|Падерборн
|32
|4
|8
|20
|34-68
|20