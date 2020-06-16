"Падерборн" проиграл "Униону" и вылетел во второй дивизион чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 16 июня. Футболисты "Униона" обыграли "Падерборн" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голом в свои ворота на 27-й минуте отметился защитник "Падерборна" Бен Золински.

"Падерборн" продлил серию без побед до 13 матчей (семь поражений, шесть ничьих). Клуб потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата страны. После 32 туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 20 очков в 32 матчах. "Унион" идет 12-м, имея в активе 38 очков после 32 встреч.

В параллельном матче "Бавария" в гостях победила "Вердер" (1:0), единственный гол забил Роберт Левандовский. На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Баварии" Альфонсо Дэвис. Победа в матче гарантировала мюнхенскому клубу золото чемпионата страны.