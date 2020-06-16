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Футбол в России

Умер чемпион СССР по футболу в составе "Динамо" Георгий Рябов

Бывшему защитнику московского клуба был 81 год

ТАСС, 16 июня. Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Динамо" Георгий Рябов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания с Рябовым будет сообщено позднее.

"Динамо" выражает самые искренние соболезнования семье Георгия Ильича", - говорится в сообщении.

Рябов является воспитанником "Динамо". В составе клуба в 1963 году он стал чемпионом СССР, дважды Рябов становился обладателем Кубка СССР (1967, 1970). За национальную команду защитник провел пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

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