Исполком УЕФА обсудит Евро-2020 и формат завершения еврокубкового сезона

ТАСС, 17 июня. Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в формате видеоконференции пройдет 17 и 18 июня. Представители организации и 55 национальных ассоциаций обсудят вопросы, связанные с клубным футболом и турнирами на уровне сборных.

В первый день будут обсуждаться вопросы, связанные с продолжением сезона-2019/20 Лиги чемпионов и Лиги Европы. В главном клубном турнире на данный момент известны четыре четвертьфиналиста из восьми - французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг". Еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи - французский "Лион" на своем поле со счетом 1:0 обыграл итальянский "Ювентус", итальянский "Наполи" сыграл вничью (1:1) с испанской "Барселоной", испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а немецкая "Бавария" победила на выезде английский "Челси" (3:0). Во втором по значимости турнире пауза возникла практически в момент завершения первых матчей стадии 1/8 финала, не сыграли между собой только итальянский "Интер" и испанский "Хетафе".

Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, а решающая игра Лиги Европы - в Гданьске на "Энерга-Арене". В западных СМИ, несмотря на возобновление большинства национальных чемпионатов, появляются сообщения о том, что УЕФА готовит запасные планы для обоих еврокубков в формате мини-турниров. В самой организации утверждают, что окончательное решение пока не принято, изучаются различные варианты продолжения сезона. В качестве резервных мест для проведения игр Лиги чемпионов и Лиги Европы СМИ называют Германию, Португалию и Россию, однако в ответ на связанные с Россией слухи член исполкома УЕФА Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что у него нет информации о намерении страны принять финальный турнир.

УЕФА также будет обсуждать вопросы, связанные с квалификациями, раундами плей-офф и групповыми этапами Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21. Предстоящий розыгрыш основного клубного турнира особенно интересен российским болельщикам, так как его финал должен пройти в мае 2021 года в Санкт-Петербурге. При этом, по информации Sky Sports, УЕФА намерен провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, поэтому Стамбул получит право на проведение финала в 2021 году. Отмечается, что при таком сценарии решающая встреча турнира в Санкт-Петербурге пройдет 2022 году.

На исполкоме будут обсуждаться и организационные вопросы. Они коснутся текущего и следующего сезонов женской Лиги чемпионов, а также Юношеской лиги УЕФА.

Чемпионат Европы - 2020

Евро-2020 должен был начаться 12 июня, но из-за пандемии коронавируса старт перенесли на год. Название чемпионата Европы сохранится для истории, но даты скорректировали - турнир должен пройти в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Проблем организаторам соревнований добавляет проведение игр сразу в 12 странах. Турнир примут Россия (Санкт-Петербург), Англия (Лондон), Германия (Мюнхен), Азербайджан (Баку), Италия (Рим), Румыния (Бухарест), Ирландия (Дублин), Дания (Копенгаген), Испания (Бильбао), Шотландия (Глазго), Венгрия (Будапешт) и Нидерланды (Амстердам).

Из-за переноса чемпионата Европы властям стран и их организационным комитетам пришлось заново предоставлять правительственные гарантии проведения матчей турнира следующим летом. Российская сторона уже все подтвердила, также это сделали азербайджанцы, датчане, испанцы, ирландцы, голландцы, румыны и шотландцы. Футбольная ассоциация Англии заверила, что все заинтересованные стороны в стране настроены принять у себя матчи Евро-2020, но гарантии властей еще не предоставлены. На данный момент конкретики нет по трем странам - Венгрии, Германии и Италии.

Президент УЕФА Александер Чеферин в мае в интервью beIN Sports заявлял, что по девяти городам все подтверждено, при этом с тремя есть некоторые проблемы. Руководитель организации отметил, что принципиальной позицией УЕФА является проведение чемпионата Европы в 12 городах. Он также подчеркнул готовность сократить количество хозяев турнира в случае необходимости.

На исполкоме УЕФА будут обсуждаться и стыковые матчи, по итогам которых в марте должны были определиться обладатели четырех путевок на Евро-2020. На них претендуют сборные Исландии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Словакии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии, Норвегии, Сербии, Болгарии, Израиля, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Косова и Белоруссии.

Кроме того, 17 июня будет пересмотрен календарь второго розыгрыша Лиги наций, который должен был начаться в сентябре. Также члены исполкома УЕФА рассмотрят календарь и формат молодежного чемпионата Европы, чемпионата Европы среди девушек до 17 лет и чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. По итогам первого дня заседания состоится пресс-конференция в онлайн-формате с участием Чеферина.

Второй день исполкома УЕФА

Повестка второго дня содержит в себе три пункта, на их обсуждение уйдет около двух часов. Первым пунктом значится процедура жеребьевки отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре. Также члены исполкома УЕФА обсудят правила лицензирования клубов для участия в турнирах под эгидой европейской организации и финансовый fair play. В обоих случаях решения будут связаны с пандемией коронавируса и ее последствиями.

Последним пунктом в повестке двухдневного исполкома фигурируют рекомендации УЕФА по игре головой. Этот вопрос нацелен на минимизацию вреда, который причиняется здоровью футболистов.