Клуб НХЛ "Баффало" уволил генменеджера

ТАСС, 17 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" объявил о назначении на пост генерального менеджера Кевина Адамса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту Адамс сменил Джейсона Боттерилла, который руководил с 2017 года. "Баффало" по итогам завершившегося досрочно из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата НХЛ занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.

"Кевин в этой должности привнесет опыт и мышление на перспективу, - сказал президент "Баффало" Ким Пегула. - Он иллюстрирует ценности нашей компании: работу в команде, уважение, ответственность, честность, доверие и успех".

Адамсу 45 лет, с 2011 по 2013 год он работал помощником главного тренера "Баффало", затем работал в системе клуба на административных должностях. До назначения Адамс был вице-президентом по бизнес-операциям клуба.

"Баффало" не выходил в плей-офф НХЛ с 2011 года. Боттерилл неоднократно подвергался критике за неоднозначные решения по контрактам и обменам игроков. В частности, ему вменяли уход Эвандера Кейна, Райана О'Райлли, а также соглашение с форвардом Джеффом Скиннером с зарплатой $9 млн в год.

Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Матчи пройдут в двух городах. Окончательное решение о месте и дате проведения матчей будет принято позднее.