Румменигге отметил роль главного тренера "Баварии" Флика в чемпионстве

Во вторник "Бавария" обыграла "Вердер" со счетом 1:0, победа позволила мюнхенскому клубу завоевать восьмое подряд чемпионство в Бундеслиге.

"Странное и удивительное чемпионство. Еще весной мы отставали от первого места на семь очков и были слабее соперников. Стоит отметить, что конкуренты не воспользовались возможностью. Но затем Ханс-Дитер Флик проделал замечательную работу", - сказал Румменигге.

До "Баварии" Флик работал ассистентом главного тренера сборной Германии, в том числе на победном для команды чемпионате мира - 2014, а также занимал руководящие должности в футбольной федерации страны и клубе "Хоффенхайм". Немецкий специалист 3 ноября был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Баварии" после увольнения хорвата Нико Ковача. 22 декабря клуб утвердил его в должности до конца сезона, а в апреле стороны подписали контракт до 2023 года.

"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь - в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. "Бавария" является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.