Левандовский: нельзя полностью ощутить чемпионство "Баварии" без болельщиков на стадионе

ТАСС, 17 июня. Победу "Баварии" в чемпионате Германии по футболу нельзя назвать полноценной без болельщиков на трибунах стадиона. Такое мнение высказал нападающий немецкого клуба Роберт Левандовский, чей комментарий приводит пресс-служба команды.

Во вторник "Бавария" обыграла "Вердер" со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Левандовский. Победа позволила мюнхенскому клубу завоевать восьмое подряд чемпионство.

"Мы - чемпионы Германии! Конечно, немного сложно праздновать без болельщиков, пропадает дополнительная страсть. Однако мы очень довольны, это был непростой сезон, долго боролись за титул. Надеюсь, сможем отпраздновать с болельщиками на стадионе в ближайшее время, мы показали, что являемся лучшей командой в Германии и хотим сыграть еще лучше в Лиге чемпионов", - сказал Левандовский.

"Бавария" в 30-й раз стала чемпионом Германии, клуб выигрывает национальное первенство на протяжении последних восьми лет. Помимо этого, в активе мюнхенцев 19 побед в Кубке Германии и семь - в Суперкубке. Клуб пять раз становился лучшим в Лиге чемпионов. "Бавария" является рекордсменом среди немецких клубов по количеству титулов.