СМИ: контракт Ковальчука с "Нью-Джерси" признан худшим в НХЛ за последние 10 лет

ТАСС, 17 июня. Соглашение российского нападающего Ильи Ковальчука с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", рассчитанное на 15 лет и сумму в $100 млн, признано худшим контрактом десятилетия по версии The Athletic. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте североамериканского портала.

Ковальчук подписал контракт с "Нью-Джерси" в 2010 году. Через три сезона соглашение было расторгнуто по инициативе российского хоккеиста. Нападающий переехал в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где до 2018 года выступал за петербургский СКА. Ковальчук провел в составе "Нью-Джерси" 222 матча и набрал 201 (89 голов + 112 передач) очко.

В рейтинг попал также российский защитник Антон Волченков. Его контракт на шесть лет и сумму в $25,5 млн с тем же "Нью-Джерси" занял 15-е место. Волченков отыграл четыре сезона, после этого клуб выкупил оставшуюся часть договора. Россиянин провел за команду 222 матча и набрал 32 (3+29) очка.

Ковальчук является игроком "Вашингтона", куда он перешел в результате обмена из "Монреаля" в феврале текущего года. Всего в активе нападающего 926 матчей и 876 (443+433) очков в НХЛ.