Перенесенный чемпионат Европы по велотреку 2020 года планируется провести в Пловдиве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Болгарский Пловдив должен стать местом проведения перенесенного чемпионата Европы 2020 года по велоспорту на треке. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 14 по 18 октября, однако в связи с пандемией коронавируса и переносом Олимпиады-2020 в международном спортивном календаре произошли изменения. В мае UEC принял решение, что ЧЕ-2020 по велотреку пройдет с 11 по 15 ноября, а место проведения этого турнира будет объявлено позднее.

"Чемпионат Европы по велотреку в этом году планируется провести в Пловдиве. Мы уже провели соответствующие переговоры с болгарской стороной. Дедлайн по принятию решения - 1 июля, после чего должно быть все официально объявлено", - сказал Гусятников.

Чемпионат Европы по велотреку в 2019 году проходил в Алельдорне (Нидерланды). Сборная России на том турнире завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды, заняв третье место в медальном зачете. Анастасия Войнова стала первой в личном спринте, гите на 500 метров и в командном спринте вместе с Дарьей Шмелевой и Екатериной Роговой. Серебро выиграли Шмелева (гит на 500 м) и Денис Дмитриев (кейрин), бронза в кейрине досталась Шмелевой.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке проводится ежегодно, первый турнир прошел в ноябре 2010 года в польском Прушкове.