Неолимпийский чемпион. Лучшие программы фигуриста Максима Ковтуна

Карьера лучшего российского фигуриста в постплющенковскую эру Максима Ковтуна полна победных взлетов и болезненных падений. Он подтолкнул застоявшуюся мужскую одиночку к усложнению, регулярно брал медали на чемпионатах Европы, четыре года не знал себе равных на национальном уровне, но все же так и не смог полностью реализовать огромный потенциал, заложенный в него тренерами и природой. Произвольная программа сезона-2013/14: Первый концерт Чайковского Программа, которая так и не стала олимпийской. Это сейчас четверные прыжки являются если не обыденностью, то во всяком случае обязательным элементом программы крупнейших соревнований у мужчин и женщин. Но еще несколько лет назад Максим Ковтун в этом направлении был самым настоящим новатором. В сезоне-2013/14 он выступал с программами, в которых заявлял к исполнению пять четверных прыжков — два в короткой и три в произвольной. До него на подобное никто не осмеливался.

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Даже несмотря на то, что технический набор удавался ему с переменным успехом, предолимпийский сезон у Ковтуна вышел удачным. Кульминацией стал для него чемпионат России, на котором он выполнил четыре чистых четверных и обошел Евгения Плющенко в гонке за золото. В 18 лет он впервые выиграл национальное первенство и фактически заполучил единственную квоту в мужской одиночке на домашней Олимпиаде в Сочи. По-хорошему, именно она должна была стать центром всей его карьеры, но сперва он лишился права поехать на Игры по итогам закрытых прокатов, а затем по каким-то причинам не смог заменить испытывавшего серьезные проблемы со здоровьем Плющенко в личном турнире. Произвольная программа сезона-2014/15: Muse — Exogenesis

' YouTube/Inga Vorotnikova'

Самая молодая классика фигурного катания — группа Muse и в особенности цикл песен Exogenesis просто не могли пройти мимо него. Под голос Мэттью Беллами Ковтун выиграл два этапа Гран-при и в последний раз выходил в финал серии (четвертое место — лучший результат в карьере), свой второй подряд взрослый чемпионат России и первое серебро на европейском первенстве. Крайне удачный выбор музыкального сопровождения и космический (в буквальном смысле) костюм служили дополнительным плюсом к техническому мастерству Максима — да, получалось не всегда, но когда программа шла, все было замечательно. Короткая программа сезона-2016/17: Hazmat Modine — Bahamut Само по себе решение выбрать редкую для льда музыку можно считать смелым и в какой-то мере даже рисковым. Особенно если имеем дело с песней Bahamut, текст и смысл которой максимально размыты. С одной стороны, это сильно усложняет жизнь, с другой — открывает простор для творчества. Ковтун со своими тренерами, судя по всему, решили взять за основу легкий образ из классических роуд-муви — благо комфортный темп композиции и выбор нот настраивают на нужный лад сами собой.

' YouTube/Figure Skating'

Ну а дальше — дело за самим фигуристом. И стоит отметить, что Ковтун, несмотря на то что всегда считался скорее техничным, чем артистичным, достойно справился с не самой простой задачей. На чемпионате Европы — 2017 эта программа помогла ему завоевать второе в карьере серебро. Выше Ковтуна был лишь тогдашний король Европы Хавьер Фернандес, обыграть которого было практически нереально. Короткая программа сезона-2015/16: Genesis — I Can’t Dance Еще один пример рок-н-ролльной хореографии, в которой, кстати, Максим смотрелся как влитой. Звуковые эффекты в песне, сами собой провоцирующие публику аплодировать в такт, фирменный знак Ковтуна — оригинальная дорожка шагов, хорошие прыжки. Программа как бы сама собой говорит: "Смотрите, здесь все классно".

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Единственный минус — ошибки, от которых Ковтуну избавиться так и не удалось. Но бывали случаи, когда даже с грубыми недочетами постановка не теряла в качестве. К примеру, на чемпионате Европы — 2016 Ковтун упал с тройного акселя, но этого особо и не заметно. Произвольная программа сезона-2018/19: Жорж Бизе — "Кармен" К тому моменту Максим Ковтун уже не лидер российской мужской одиночки. Он пропустил целый сезон, начал менять тренеров и отдалился от спорта сильнее обычного. А затем — вернулся и снова победил.

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