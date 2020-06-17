Чемпиону мира в беге на 100 м Коулману грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

В прошлом году формальность помогла ему избежать дисквалификации за подобное нарушение. Он пропустил внесоревновательные допинг-тесты 6 июня 2018 года, 16 января и 26 апреля 2019 года, но сумел доказать, что один из пропущенных тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12, и его дело было закрыто. Теперь Коулман сообщил, что ему не удалось оспорить пропущенный 9 декабря 2019 года тест, по его словам, в этот день в установленный час для проверки он ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел. Как говорится в отчете, который получил Коулман, представитель антидопингового органа громко стучался в дверь каждые десять минут и нажимал кнопку дверного звонка в течение часа.

ТАСС, 17 июня. Американскому легкоатлету Кристиану Коулману грозит двухлетняя дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Об этом 24-летний чемпион мира в беге на 100 м написал в своем Twitter.

"Со мной связывались по телефону почти каждый раз, когда меня проверяли, почему же в этот раз этого не сделали? Почему просто не позвонить мне, кстати, допинг-офицер записал неправильный адрес, кто знает, пришел ли он ко мне? У меня есть несколько квитанций из магазинов, затем я купил еду и вернулся в течение указанного времени, поэтому я не думаю, что он ждал меня час", - написал Коулман.

"Я никогда не использовал добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов проходить тест на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать свою невиновность", - добавил спортсмен.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.