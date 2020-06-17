{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Чемпион мира в беге на 100 м Коулман временно отстранен за нарушение антидопинговых правил

Спортсмен пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев
Кристиан Коулман AP Photo/Martin Meissner
Описание
Кристиан Коулман
© AP Photo/Martin Meissner

ТАСС, 17 июня. Американский легкоатлет Кристиан Коулман временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Коулман пропустил три допинг-теста в течение 12 месяцев - 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Ранее 24-летний спортсмен заявил, что не сдал последний тест, так как в тот день в установленный час для проверки ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел. Теперь спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

На эту тему
Чемпиону мира в беге на 100 м Коулману грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов

"AIU подтверждает временное отстранение Кристиана Колмана за нарушение антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

В прошлом году формальность помогла ему избежать дисквалификации за подобное нарушение. Он пропустил внесоревновательные допинг-тесты 6 июня 2018 года, 16 января и 26 апреля 2019 года, но сумел доказать, что один из пропущенных тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12, и его дело было закрыто.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.

Теги
Допинг
Летние олимпийские виды спорта
Ассоциация мини-футбола России: Минспорт сообщал, что не сможет финансировать "Динамо"
По словам почетного президента АМФР Семена Андреева, ассоциация не оставляет надежд на то, что клуб снова сможет выступать на профессиональном уровне
Читать полностью