Сборная России по прыжкам на батуте в полном составе тренируется на базе в Новогорске

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам на батуте успешно прошла тестирование на коронавирус и в настоящее время в полном составе тренируется на базе в подмосковном Новогорске. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"Сборная России по прыжкам на батуте съехалась на сбор в "Новогорск" 8 июня, приехали все сильнейшие. Согласно последним требованиям, все они прошли тестирование на коронавирус. Все спортсмены здоровы и уже приступили к тренировкам. Сбор по плану должен завершиться 26 июня", - сказал Макаров.

В "Новогорске", открытом 25 мая для тренировок сборных команд России, в настоящее время готовятся к соревнованиям национальные команды по художественной гимнастике, шорт-треку, фигурному катанию и баскетболу 3х3.