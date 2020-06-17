Ассоциация мини-футбола России: Минспорт сообщал, что не сможет финансировать "Динамо"

"Мы уже знали об этом заранее, поскольку в Минспорте Московской области нам сообщили, что клуб финансировать не будут. По словам Минспорта, клуб не выполнил какие-то условия. Тем более у "Динамо" были какие-то проблемы каждый год с финансированием", - сказал Андреев.

"Очень печально, что так случилось. Клуб был создан при поддержке Константина Еременко (официально признанный лучшим игроком в мини-футбол XX века - прим. ТАСС), АМФР также вложила много сил в создание клуба. Обидно, что клуб, добившийся высоких результатов и имевший такую историю, так бездарно закончил свое существование. Если Еременко был бы жив, он бы не допустил, чтобы такое произошло", - добавил он.

По словам Андреева, ассоциация не оставляет надежд на то, что клуб снова сможет выступать на профессиональном уровне. "Думаю, всегда есть такие возможности. Мы связывались с Минспортом по поводу поддержки клуба, в будущем готовы подключиться к решению этого вопроса", - отметил Андреев.

"Динамо" было основано в 2002 году, в 2008-2010 годах выступало под названием "Динамо-Ямал", с 2010 года представляло Московскую область. Является 11-кратным чемпионом России и девятикратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА (2007) и Межконтинентального кубка (2013). В 2017 году в связи с отзывом лицензии у спонсора, банка "Югра", клуб из-за неполучения финансовых гарантий покинул Суперлигу и выступал в Высшей лиге.