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Ассоциация мини-футбола России: Минспорт сообщал, что не сможет финансировать "Динамо"

По словам почетного президента АМФР Семена Андреева, ассоциация не оставляет надежд на то, что клуб снова сможет выступать на профессиональном уровне
Почетный президент АМФР Семен Андреев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Почетный президент АМФР Семен Андреев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство спорта Московской области сообщало Ассоциации мини-футбола России (АМФР), что не сможет финансировать самый титулованный российский клуб "Динамо". Об этом ТАСС рассказал почетный президент АМФР Семен Андреев.

Ранее портал "Рейтинг букмекеров" сообщил о том, что президент "Динамо" Андрей Губернский объявил игрокам и тренерскому штабу о закрытии клуба.

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"Мы уже знали об этом заранее, поскольку в Минспорте Московской области нам сообщили, что клуб финансировать не будут. По словам Минспорта, клуб не выполнил какие-то условия. Тем более у "Динамо" были какие-то проблемы каждый год с финансированием", - сказал Андреев.

"Очень печально, что так случилось. Клуб был создан при поддержке Константина Еременко (официально признанный лучшим игроком в мини-футбол XX века - прим. ТАСС), АМФР также вложила много сил в создание клуба. Обидно, что клуб, добившийся высоких результатов и имевший такую историю, так бездарно закончил свое существование. Если Еременко был бы жив, он бы не допустил, чтобы такое произошло", - добавил он.

По словам Андреева, ассоциация не оставляет надежд на то, что клуб снова сможет выступать на профессиональном уровне. "Думаю, всегда есть такие возможности. Мы связывались с Минспортом по поводу поддержки клуба, в будущем готовы подключиться к решению этого вопроса", - отметил Андреев.

"Динамо" было основано в 2002 году, в 2008-2010 годах выступало под названием "Динамо-Ямал", с 2010 года представляло Московскую область. Является 11-кратным чемпионом России и девятикратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА (2007) и Межконтинентального кубка (2013). В 2017 году в связи с отзывом лицензии у спонсора, банка "Югра", клуб из-за неполучения финансовых гарантий покинул Суперлигу и выступал в Высшей лиге.

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