Кокшаров: Универсиада-2023 укрепит мировое признание Уральского федерального университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге укрепит мировое признание Уральского федерального университета. Такое мнение ТАСС высказал ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Конечно же, в первую очередь укрепление мирового признания, ведь всегда центрами Всемирных студенческих игр являются университеты-организаторы, - сказал ректор, отвечая на вопрос, что получит университет по итогам Универсиады-2023. - Мы примем самое непосредственное участие в организации, подготовке этих Игр, подготовим необходимые кадры, волонтеров".

Ректор отметил, что вуз также получит возможность улучшить свою инфраструктуру, в том числе для приема российских и иностранных студентов и преподавателей. Университет приобретет новый студенческий городок: в пяти современных, оборудованных бытовой техникой и всем необходимым для учебы и досуга общежитиях будет проживать 8 530 студентов.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.