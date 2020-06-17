Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон "Формулы-Е" возобновится 5 августа

Текущий сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сообщается, что завершится сезон 13 августа, всего после возобновления запланированы шесть гонок. Все заезды пройдут в Берлине.

Отмечается, что все заезды будут проходить без зрителей, всего на трассе во время соревнований может находиться не более тысячи человек.

"Здоровье и безопасность всех участников будут оставаться приоритетом номер один. FIA и "Формула-E" имеют надежный и подробный план обеспечения гонок наивысшим уровнем безопасности с применением строгих правил социального дистанцирования. Чтобы избежать каких-либо крупных собраний, брифинги для гонщиков и руководителей команд будут проводиться дистанционно с помощью видеоконференций", - говорится в сообщении.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Чемпионат "Формулы-Е" проводится в шестой раз.