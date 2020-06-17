Болеющий лейкемией тренер Михайлович планирует вернуться к нормальной жизни через год

ТАСС, 17 июня. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Болонья" Синиша Михайлович, которому была диагностирована лейкемия, планирует вернуться к нормальной жизни через год. Комментарий сербского специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

О болезни Михайловича стало известно летом прошлого года. Он начал лечение и при этом продолжил тренировать "Болонью". Михайлович прошел три курса химиотерапии и перенес трансплантацию костного мозга.

"Сейчас мне хорошо, чувствую себя лучше, чем раньше, надеюсь, худшее уже позади, - сказал он. - Мне потребуется год, чтобы вернуться к нормальной жизни. Я могу бегать по десять километров, поднимать тяжести. Нужно прислушиваться к своему организму, а не пытаться геройствовать".

В течение карьеры футболиста Михайлович выступал за югославские "Войводину" и "Црвену Звезду", итальянские "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". Он трижды выиграл чемпионат Югославии, в 1991 году стал победителем Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) и Межконтинентального кубка. В Италии он стал двукратным чемпионом, четырехкратным победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также он выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы вместе с "Лацио" в 1999 году, был признан футболистом года в Сербии.

Михайлович во второй раз возглавил "Болонью" в январе 2019 года, в текущем сезоне итальянского первенства клуб идет на десятой строчке в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 34 очка. Итальянское первенство возобновиться 20 июня, в первом туре после паузы "Болонья" сыграет дома с "Ювентусом" 22 июня.