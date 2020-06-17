Христенко: предварительный календарь соревнований по гольфу до конца сезона готов

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, мы, как и многие наши коллеги из других видов спорта, были вынуждены перенести наши мероприятия. В настоящее время готов предварительный календарь всероссийских соревнований до конца сезона, - сказал Христенко. - Старт всероссийским турнирам будет дан, как только губернаторы соответствующих регионов, где запланированы наши турниры, выпустят распоряжение о возможности проведения соревнований".

"Пока в календаре титульные турниры чемпионат России, первенство России и Кубок России заявлены без изменения дат и мест проведения. Составляя календарь, мы сохранили все турниры сезона, а также количество соревновательных дней в каждом турнире - это позволит спортсменам не пропустить сезон, получить необходимую соревновательную практику, а ассоциации - выполнить обязательства перед спонсорами по контрактам на 2020 год", - подчеркнул президент АГР.

Христенко также рассказал, что в начале мая АГР получила информацию от зарубежных коллег об отмене и переносе ряда международных соревнований, проводимых в Европе в 2020 году, в которых планировалось участие россиян. Мужской чемпионат Европы перенесли с июня на сентябрь, женский чемпионат Европы - с июля на октябрь, командное мужское первенство Европы до 18 лет - с июля на октябрь, командной женское первенство Европы до 18 лет - с июля на сентябрь, первенство Европы до 16 лет - с июля на август, турнир The Evian Juniors Cup - без изменений, состоится в сентябре. "Общие изменения для заявленных зарубежных турниров - уменьшено количество спортсменов, которые могут представлять страну, а также количество соревновательных дней", - заключил Христенко.