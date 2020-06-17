"Динамо" получило лицензию УЕФА для участия в еврокубках в следующем сезоне

ТАСС, 17 июня. Московский клуб "Динамо" получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2020/21 для возможного участия в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается, что "Динамо" получило лицензию Российского футбольного союза для участия в розыгрыше Российской премьер-лиги.

В 2015 году УЕФА исключил "Динамо" из еврокубков из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

Сезон Тинькофф - Российской премьер лиги возобновится 19 июня. "Динамо" в первом матче сыграет в гостях с "Краснодаром", встреча пройдет 21 июня. В турнирной таблице московский клуб располагается на шестом месте, имея в активе 30 очков после 22 туров.