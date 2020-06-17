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Выборы нового президента Европейских олимпийских комитетов пройдут осенью 2021 года

Глава ЕОК Янез Кочиянчич скончался 1 июня после тяжелой болезни

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Выборы президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) пройдут на генеральной ассамблее организации, которая состоится осенью 2021 года. Об этом сообщила ТАСС представитель отдела коммуникаций и медиа ЕОК Донателла Дель Гаудио.

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Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич скончался 1 июня после тяжелой болезни.

"В соответствии с уставом ЕОК, первый вице-президент организации Нильс Нюгор занял пост временного президента до следующей выборной генеральной ассамблеи, которая запланирована на осень 2021 года", - заметила Дель Гаудио.

Кочиянчич, скончавшийся на 79-м году жизни, занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

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