Выборы нового президента Европейских олимпийских комитетов пройдут осенью 2021 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Выборы президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) пройдут на генеральной ассамблее организации, которая состоится осенью 2021 года. Об этом сообщила ТАСС представитель отдела коммуникаций и медиа ЕОК Донателла Дель Гаудио.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич скончался 1 июня после тяжелой болезни.

"В соответствии с уставом ЕОК, первый вице-президент организации Нильс Нюгор занял пост временного президента до следующей выборной генеральной ассамблеи, которая запланирована на осень 2021 года", - заметила Дель Гаудио.

Кочиянчич, скончавшийся на 79-м году жизни, занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.