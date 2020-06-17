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Футбол в России
Обновлено 

"Арсенал" и "Ростов" прошли процедуру лицензирования для участия в турнирах УЕФА

Также клубы получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге

ТАСС, 17 июня. Тульский "Арсенал" и "Ростов" получили лицензию для участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сезон-2020/21. Об этом сообщают пресс-службы команд.

Также сообщается, что клубы успешно прошли процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Сезон Тинькофф - Российской премьер лиги возобновится 19 июня. "Арсенал" в первом матче сыграет дома с московским "Спартаком", встреча пройдет 20 июня, "Ростов" днем ранее встретится в гостях с "Сочи". В турнирной таблице тульский клуб располагается на седьмом месте, имея в активе 28 очков после 22 туров, "Ростов" идет четверым, находясь в зоне выхода в Лигу Европы, в активе команды 38 очков.

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