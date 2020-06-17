Вторая команда "Динамо" получила лицензию для участия в ПФЛ

"Руководством клуба было принято решение возродить вторую команду для получения молодыми перспективными выпускниками академии практики на профессиональном уровне, - говорится в сообщении. - При этом молодежная команда будет сохранена и продолжит выступление в молодежном первенстве, которое с нового сезона будет ограничено возрастным потолком в 19 лет (с возможностью заявить на турнир пять игроков, родившихся не ранее 1 января 2000 года). Это даст дополнительную возможность выпускникам академии проявить все свои лучшие качества в отдельном соревновании".

Отмечается, что весь тренерский штаб команды, которая стала победителем молодежного чемпионата России (молодежное первенство было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса), и ее персонал переходят в "Динамо-2". В ближайшее время на совете ПФЛ будет определена зона, где будет выступать "Динамо-2" - "Запад" или "Центр". 22 июня новая команда начнет тренировочный сбор, перед этим футболисты пройдут тестирования на наличие коронавирусной инфекции и углубленное медицинское обследование.

В настоящее время несколько команд Российской премьер-лиги имеют вторые команды, выступающие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) или ПФЛ - "Арсенал" ("Химик-Арсенал"), "Зенит", "Краснодар", у которого вторая команда выступает в ФНЛ, а третья - в ПФЛ, "Локомотив" ("Казанка"), "Ротор", "Спартак", "Урал", "Уфа".