Пловец Чупков перейдет на индивидуальную подготовку с 23 июня

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион и рекордсмен мира в плавании на дистанции 200 м брассом Антон Чупков прервет сбор на подмосковной базе "Озеро Круглое" и продолжит тренировки по индивидуальному плану в одном из московских бассейнов с 23 июня. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсмена Александр Немтырев.

Лучшие российские пловцы и их личные тренеры в начале июня заехали на базу "Озеро Круглое", чтобы возобновить тренировки после двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Вскоре после этого Немтырев был вынужден покинуть "Озеро Круглое", поскольку нарушил строгие правила пребывания на территории базы.

"В Москву Антон приедет в субботу, - рассказал Немтырев. - В воскресенье и понедельник он отдохнет, а во вторник уже сможет возобновить полноценные тренировки. Тренироваться будем в открытом бассейне, плюс рядом есть Измайловский парк, где можно побегать и есть хорошая спортивная площадка. Главное, что тренировки будут проходить на свежем воздухе. Для нас это важно".

Ко второму сбору национальная команда приступит сразу после окончания первого - 23 июня, он вновь пройдет на базе "Озере Круглое". Немтырев отметил, что в сборной с пониманием отнеслись к решению Чупкова перейти на самоподготовку. "Проводить несколько сборов в одном месте утомительно, я бы даже сказал тоскливо", - заметил тренер.

В сборе национальной команды принимают участие практически все лидеры сборной, за исключением Владимира Морозова, Юлии Ефимовой, Климента Колесникова и Владислава Гринева.