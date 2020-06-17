Главный тренер сборной России по плаванию Чепик присоединится к команде на ее втором сборе

Ко второму сбору национальная команда приступит сразу после окончания первого - 23 июня, он вновь пройдет на подмосковной базе "Озере Круглое".

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик присоединится к команде на ее втором сборе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Там я уже собираюсь присоединиться к команде", - сказал Чепик.

Главный тренер решил пропустить первый сбор, поскольку от каждой сборной на территорию базы допускают ограниченное число человек. Свое место на первый сбор Чепик отдал врачу команды.

Сборы планирует прервать только один пловец - бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион и рекордсмен мира по плаванию Антон Чупков. В субботу он покинет базу, чтобы продолжить тренировки в одном из московских бассейнов, который откроется на следующей неделе. "Со сбора уедет только Антон", - пояснил Чепик.

Лучшие российские пловцы заехали на базу "Озеро Круглое" в начале июня, что позволило им возобновить тренировки после двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.