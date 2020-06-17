Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани отменен

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани не состоится в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

Международная федерация плавания (FINA) изначально перенесла этап Мировой серии, рассматривался вариант его проведения в сентябре.

"Этап Мировой серии в Казани в этом году не состоится. Надеюсь, нам его удастся провести в следующем сезоне", - сказал Власенко.

Основная сборная России по прыжкам в воду в июне возобновила тренировочные сборы, однако в этом году на международной арене она уже не выступит. Ближайшим стартом для ведущих прыгунов в воду могут стать всероссийские соревнования "Памяти Ларюшкина" в Смоленске, проведение которых запланировано на ноябрь.