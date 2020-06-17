Решение по формату чемпионата России по волейболу будет утверждено 26 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) предложила провести мужской чемпионат с "Финалом шести" и регулярным турниром. Об этом ТАСС сообщил директор новоуренгойского "Факела" Николай Капранов.

Чемпионат России по волейболу начнется в конце сентября

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"Клубам предложили провести "Финал шести" с полноценным регулярным турниром. Никто не возражал. 26 июня решение утвердит президиум", - сказал Капранов.

Планируется, что в турнире примут участие 14 клубов, он начнется в конце сентября.

Предыдущий чемпионат России был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.