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Летние олимпийские виды спорта

Решение по формату чемпионата России по волейболу будет утверждено 26 июня

Клубам предложили провести "Финал шести" с полноценным регулярным турниром

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) предложила провести мужской чемпионат с "Финалом шести" и регулярным турниром. Об этом ТАСС сообщил директор новоуренгойского "Факела" Николай Капранов.

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"Клубам предложили провести "Финал шести" с полноценным регулярным турниром. Никто не возражал. 26 июня решение утвердит президиум", - сказал Капранов.

Планируется, что в турнире примут участие 14 клубов, он начнется в конце сентября.

Предыдущий чемпионат России был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

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