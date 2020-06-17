Переболевший COVID-19 футболист Погребняк подарил лечившим его врачам холодильник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Переболевший коронавирусной инфекцией нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк в среду навестил лечивших его врачей Городской клинической больницы №14 Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмен поблагодарил медиков и вручил им подарки от клуба - холодильник и футболку с автографами игроков команды.

"Это наш обычный подарок от "Урала" - расписанная футболка от всех игроков. Ну а почему холодильник - такими были пожелания сотрудников", - сказал Погребняк. Также медики получили от Погребняка билеты на ближайшую домашнюю игру "Урала" - 20 июня клуб встретится с "Рубином".

22 мая "Урал" сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Форвард был выписан из больницы 2 июня.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.