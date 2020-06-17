РФС в ближайшее время начнет переводить деньги подготовившим Головина организациям

11 июня РФС сообщил о завершении процедуры получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в подготовке Головина. В службе коммуникаций организации отметили, что средства от трансфера игрока из ЦСКА в "Монако" (по данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €30 млн) предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого. Полузащитник также был зарегистрирован в качестве игрока клуба "Металлург-Кузбасс", однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС.

"Я поговорил с руководителем РФС, он получил деньги от "Монако", - сказал Мяус. - Сейчас уточняются те школы, которые заполняли паспорт на игрока и подавали все данные, они и получат эту компенсацию. Мы будем этот процесс контролировать. Как только деньги поступят, нужно будет проконтролировать, чтобы они пошли на детско-юношеский футбол в части приобретения формы, инвентаря и прочего".

Согласно регламентам Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет. 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет. В случае с переходом Головина в "Монако" речь идет о солидарной выплате в размере 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил принимавший участие в подготовке игрока ЦСКА; еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока.

"В Калтан (родной город Головина, где он начинал заниматься футболом, но записи об этом в паспорте игрока нет - прим. ТАСС) будет направлена часть средств, этим занимается РФС. Они попросили меня о взаимодействии в части правильного использования средств - допустим, в школе Осинников есть не только футбол, но и другие виды спорта. Но деньги должны идти на детско-юношеский футбол. Как они поделят средства в долях, это будет происходить на основании положения ФИФА", - подчеркнул министр спорта Кемеровской области.

Мяус акцентировал внимание на том, что компенсация за трансфер Головина в "Монако" должна пойти только на развитие футбола в регионе. "Деньги находятся в РФС, думаю, что в ближайшее время они начнут поступать в школы. Они должны потратить их не на лыжников, саночников или боксеров, а на маленьких футболистов в части приобретения инвентаря и формы", - резюмировал собеседник агентства.