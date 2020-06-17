{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

СМИ: жеребьевка "Финала восьми" футбольной Лиги чемпионов пройдет 10 июля

Матчи "Финала восьми" пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа

ТАСС, 17 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций завершит сезон Лиги чемпионов в формате "Финала восьми", жеребьевка состоится 10 июля. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, матчи "Финала восьми" пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 30 мая. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

Решение относительно формата завершения Лиги чемпионов и места проведения оставшихся матчей будет объявлено в среду в ходе заседания исполкома УЕФА.

ММА
Российский боец Раисов проведет бой с Резниковым 8 сентября
В активе россиянина 16 побед и одно поражение в ММА
Читать полностью