СМИ: жеребьевка "Финала восьми" футбольной Лиги чемпионов пройдет 10 июля

ТАСС, 17 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций завершит сезон Лиги чемпионов в формате "Финала восьми", жеребьевка состоится 10 июля. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По информации источника, матчи "Финала восьми" пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 30 мая. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

Решение относительно формата завершения Лиги чемпионов и места проведения оставшихся матчей будет объявлено в среду в ходе заседания исполкома УЕФА.