Иванов рассудит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом"

ТАСС, 17 июня. Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Иванова будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев, резервным судьей назначен Роман Галимов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Николай Волошин и Валентин Мурашов. Встреча пройдет в Москве 20 июня, начало - в 19:00 мск.