Иванов рассудит матч 23-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Зенитом"

ТАСС, 17 июня. Сергей Иванов назначен главным арбитром матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ассистентами Иванова будут Роман Усачев и Дмитрий Березнев, резервным судьей назначен Роман Галимов. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Николай Волошин и Валентин Мурашов. Встреча пройдет в Москве 20 июня, начало - в 19:00 мск.
⚠️ Назначения арбитров на 23 тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/7h94HADurS— РФС (@rfsruofficial) June 17, 2020
Тур начнется в пятницу матчем "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный), его рассудит Алексей Еськов. Также в пятницу пройдет матч "Сочи" - "Ростов", главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой. В субботу Василий Казарцев обслужит матч "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань), Евгений Турбин - "Арсенал" (Тула) - "Спартак" (Москва).
В воскресенье "Уфа" примет "Тамбов", главным судьей матча будет Виталий Мешков, Станислав Васильев рассудит встречу "Локомотив" (Москва) - "Оренбург", игру "Краснодар" - "Динамо" (Москва) обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым.