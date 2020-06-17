В Ассоциации гольфа России надеются, что Пегова сможет побороться за рейтинговые очки

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ассоциация гольфа России (АГР) надеется, что у Нины Пеговой появится возможность поехать на международные турниры и побороться за рейтинговые очки для Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС рассказал президент АГР Виктор Христенко.

Пегова является единственным представителем России, кто может выступить в соревнованиях по гольфу на Олимпиаде в Токио.

"Спортсменка Нина Пегова соблюдала карантин, тренировалась дома, сейчас она возобновила тренировки на базе гольф-клубов на территории Московской области, где они разрешены, - сказал Христенко. - У Нины членство в Nordic Golf Tour (серия турниров, где разыгрываются рейтинговые очки - прим. ТАСС). Мы следим за обновлениями и надеемся, что у россиянки будет возможность поехать на международный турнир и побороться за рейтинговые очки".

"В настоящий момент система рейтинговых соревнований для отбора на Олимпийские игры приостановлена на неопределенный срок, рейтинг спортсменов "заморожен". Информацию о возобновлении соревнований для профессионалов и ведении подсчета олимпийского рейтинга Международная федерация гольфа сообщит в ближайшее время", - сказал Христенко.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.