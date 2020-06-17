Первый предсезонный сбор российских биатлонистов может пройти в Ижевске

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает Ижевск в качестве места проведения первого предсезонного тренировочного сбора национальной команды. Об этом ТАСС рассказал глава СБР Владимир Драчев.

СБР также не оставляет попыток согласовать возможность проведения тренировочного сбора в Рыбинске Ярославской области.

"В нынешней обстановке надо пройти много согласований, сейчас мы готовим письма на имя губернатора Ярославской области, в местный Роспотребнадзор, - сказал Драчев. - Спортсмены и тренеры готовы начать работать, но прежде нам нужно получить разрешение и от ФМБА. Также необходимо получить разрешение на выдачу винтовок, которые хранятся в оружейных комнатах. Все это, к сожалению, пока не позволяет озвучить точную дату начала сбора".

"Рыбинск - одна из баз, которая нас устраивает. Рассматривается также Ижевск, сейчас посмотрим, будет ли возможность провести там полноценный сбор", - добавил он.

Глава СБР отметил, что пока биатлонисты продолжают подготовку к сезону по индивидуальным планам в своих регионах.