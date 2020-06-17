СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года

ТАСС, 17 июня. Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом до 2023 года. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

Нынешнее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до лета 2021 года. По информации источника, условия контракта останутся прежними, договор будет подписан по схеме "1+1". За год до истечения срока нового контракта Месси сможет покинуть "Барселону", если примет такое решение.

Месси 32 года, он является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем Олимпийских игр.