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Влияние коронавируса на спорт

Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Тестирование прошли 2 213 игроков и сотрудников 24 клубов

ТАСС, 17 июня. Восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в клубах Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Тестирование прошли 2 213 игроков и сотрудников 24 клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не приводятся.

Программа тестирования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о результатах EFL будет информировать каждую среду. В общей сложности коронавирус был выявлен у 28 человек. Ранее "Халл", "Блэкберн" и "Фулхэм" сообщали, что представители их клубов были инфицированы.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс". 31 мая лига объявила, что сезон возобновится 20 июня при разрешении на проведение игр местных властей.

Теги
ВеликобританияВлияние коронавируса на спорт
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