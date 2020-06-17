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Зимние олимпийские виды спорта

Тутберидзе приступила к работе на базе в Новогорске после прохождения карантина

Тренер проходила двухнедельный карантин после возвращения из США
Этери Тутберидзе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Этери Тутберидзе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к работе на базе в Новогорске после прохождения карантина. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис. После прибытия в Россию она должная была пройти двухнедельный карантин.

"Она отсидела положенные две недели карантина после возвращения из США и уже приступила к работе", - сказал Горшков.

Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта. В настоящий момент спортсмены группы, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова, возобновили тренировки на учебно-тренировочной базе "Новогорск". Команда заехала на базу в начале прошлой недели.

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