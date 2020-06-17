Открытый Кубок Европы по самбо и еще четыре турнира отменены из-за пандемии

ТАСС, 17 июня. Пять международных турниров по самбо в 2020 году отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

В этом году не состоятся открытый Кубок мира по самбо в Мадриде, чемпионат мира по пляжному самбо на Кипре, Гран-при Парижа, чемпионат мира среди мастеров в Нидерландах и чемпионат Африки в Каире.

"В сложившейся из-за COVID-19 ситуации FIAS предоставила право национальным и континентальным федерациям самбо, являющимся организаторами турниров, принимать решения об отмене или переносе соревнований самостоятельно - исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах, - отметил президент FIAS Василий Шестаков. - Со своей стороны Международная федерация самбо твердо отстаивает позицию, что здоровье спортсменов является приоритетом нашей деятельности. Надеемся, что принятые меры безопасности помогут как можно быстрее справиться с новым вызовом, и уже в ближайшее время мы сможем вернуться в рабочий режим проведения спортивных мероприятий".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.